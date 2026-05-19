Священники объехали Пермь с иконой Божией Матери и молитвами о мире

Практика обнесения святынь вокруг городов восходит к давним временам и применяется в моменты серьёзных исторических испытаний. Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий лично отслужил молебен перед иконой. Другие богослужения прошли в селе Фролы, на Восточном въезде в краевой центр, у часовни на кладбище Банная гора, возле Пермской ГЭС, у поклонного креста при въезде в Кировский район, а также у храма-часовни Николая Чудотворца в селе Верхние Муллы.