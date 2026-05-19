Суд Испании отменил налоговые претензии к Шакире на 55 млн евро

Суд Испании отменил требования налоговой службы к певице Шакире о выплате более 55 млн евро, которые ей вменялись за неуплату налогов за 2011 год. Об этом говорится в постановлении Национального суда страны.
Суд пришел к выводу, что налоговые органы не смогли доказать факт пребывания Шакиры в Испании более 183 дней в 2011 году. Согласно материалам дела, певица находилась в стране 163 дня.
По данным суда, не подтверждено и наличие в Испании центра экономических интересов и семейных связей Шакиры в тот период. Решение касается исключительно налогового периода 2011 года и не затрагивает последующие годы.
