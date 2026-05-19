Китайцы «слегка унизили» излишне самоуверенного министра финансов Соединенных Штатов Скотта Бессента, не пустив его на мероприятия без аккредитационного бейджа. Об этом высказался в понедельник, 18 мая, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
— Китайцы слегка унизили излишне самоуверенного Скотта Бессента, который убежден в том, что может диктовать условия всему миру, не пустив его на мероприятие в рамках визита президента США Дональда Трампа без аккредитационного бэджа, — написал он в Telegram-канале.
Пока помощники главы американского Минфина «не примчались» с соответствующим бейджиком, он был вынужден стоять в дверях «и утираться», добавил сенатор.
В издании Strategic Culture ранее высказались, что визит Дональда Трампа в КНР может свидетельствовать о завершении периода глобального лидерства Соединенных Штатов. В статье отмечается, что риторика главы Белого дома в отношении Китая стала менее жесткой.
Автор считает, что прежние заявления Вашингтона о давлении на Пекин в торговых вопросах отошли на второй план.