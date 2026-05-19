Путин сообщил, что товарооборот между РФ и КНР превысил $200 млн

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимира Путина по прилёте в Китай встретит министр иностранных дел КНР Ван И. В аэропорту пройдёт церемония: на ней будут присутствовать рота почетного караула и дети. Основные российско-китайские переговоры с участием глав государств запланированы на 20 мая.