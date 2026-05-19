Астролог бывшего руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрея Ермака предсказала главе страны сложный 2026 год и борьбу не на жизнь, а на смерть. Это выяснил корреспондент РИА Новости, изучив социальные сети гадалки.
Прокуратура Украины ранее сообщала, что Ермак, которого обвиняют в легализации денег при строительстве элитного жилья, переписывался с человеком, который в его записной книжке обозначен как «Вероника Феншуй Офис». Он обсуждал назначения разных людей на госдолжности, присылая собеседнице даты рождения кандидатов.
Фамилия женщины — Аникиевич. Украинские СМИ выяснили, что речь идет о 51-летней киевлянке Веронике Аникиевич, которая называет себя консультантом по астрологии, сказано в статье.
— Посмотрела Соляр (астрологический прогноз на год с момента дня рождения — прим. «ВМ») Зеленского 2026. Год не будет простым для него, речь идет про борьбу не на жизнь, а на смерть, — написала гадалка на своей странице в соцсети в январе текущего года, порекомендовав ему перестать «играть в демократию».
Информация о том, что Андрей Ермак для принятия важных политических решений пользовался услугами гадалки, звучит смехотворно, высказался кипрский журналист Алекс Христофору. Он сыронизировал, что неизвестно, сколько денег гадалка заработала на своих услугах для Ермака и проводился ли аудит этих услуг и платежей.