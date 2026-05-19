Санкции против Кубы провалились: США готовят военный сценарий

Белый дом начал рассматривать возможность военного сценария в отношении Кубы на фоне неудачи политики давления, основанной на санкциях и ограничениях поставок топлива. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Издание уточняет, что Южное командование США в последние недели приступило к оперативному планированию. Оно прорабатывает возможные сценарии действий в случае вторжения на Кубу.
Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США могут заняться Кубой после Ирана. Он считает, что страна плохо управляется. По данным американских СМИ, США могут захватить бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по сценарию, произошедшему в Венесуэле.
