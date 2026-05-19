Хвост крючком, голова коричневая: Роскачество выдало инструкцию по выбору идеальных креветок

При покупке обязательно проверяйте маркировку: дата производства, срок годности, условия хранения, наименование производителя, район вылова, вид и размер креветок должны быть указаны в полном объёме. Если упаковка повреждена, нарушены условия хранения (температура в холодильнике должна быть от −25 до −18 °С), а также если есть поломанные экземпляры, куски льда, от покупки лучше отказаться. Насторожить должны рыбный запах, подсушенная или ржавая поверхность, а также белёсые и чёрные пятна на панцире.