Politico: США готовят военный сценарий против Кубы

Соединённые Штаты рассматривают сценарий военного вторжения на Кубу, Южное командование ВС США прорабатывает различные сценарии, сообщает Politico.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты рассматривают сценарий военного вторжения на Кубу, сообщает Politico.

Издание ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, это связано с «провалом попыток добиться перемен на острове с помощью санкций и топливной блокады».

«Изначально расчёт по Кубе строился на том, что… комбинация из ужесточения санкций — по сути, нефтяной блокады — и очевидных военных успехов США в Венесуэле и Иране запугает кубинцев и заставит их пойти на сделку. Теперь же ситуация с Ираном пошла наперекосяк, а кубинцы оказались куда крепче, чем считалось вначале», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что «вопрос военных действий стоит на повестке дня так, как никогда раньше».

Кроме того, Южное командование ВС США прорабатывает различные сценарии. В частности, речь идёт как об одном авиаударе, так и о полноценной наземной операции.

Министр энергетики Кубы Висенте де ла О Леви официально заявил о полном исчерпании запасов топлива на острове.

Директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф посетил Гавану во главе делегации США и провёл переговоры с представителями Министерства внутренних дел Кубы. В Гаване заявили, что Куба не представляет угрозы для нацбезопасности Соединённых Штатов и не поддерживает террористические или экстремистские организации.

