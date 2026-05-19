Politico: США готовят военный сценарий против Кубы

Соединённые Штаты рассматривают сценарий военного вторжения на Кубу, сообщает Politico.
Издание ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, это связано с «провалом попыток добиться перемен на острове с помощью санкций и топливной блокады».
«Изначально расчёт по Кубе строился на том, что… комбинация из ужесточения санкций — по сути, нефтяной блокады — и очевидных военных успехов США в Венесуэле и Иране запугает кубинцев и заставит их пойти на сделку. Теперь же ситуация с Ираном пошла наперекосяк, а кубинцы оказались куда крепче, чем считалось вначале», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что «вопрос военных действий стоит на повестке дня так, как никогда раньше».
Кроме того, Южное командование ВС США прорабатывает различные сценарии. В частности, речь идёт как об одном авиаударе, так и о полноценной наземной операции.
Министр энергетики Кубы Висенте де ла О Леви официально заявил о полном исчерпании запасов топлива на острове.
Директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф посетил Гавану во главе делегации США и провёл переговоры с представителями Министерства внутренних дел Кубы. В Гаване заявили, что Куба не представляет угрозы для нацбезопасности Соединённых Штатов и не поддерживает террористические или экстремистские организации.