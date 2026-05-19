В ночь на 17 мая 2026 года российская столица и Подмосковье подверглись массированной атаке беспилотников. По данным Минобороны РФ, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 556 украинских БПЛА самолётного типа над 16 регионами России. Более 120 из них были сбиты непосредственно на подлёте к Москве и в Московской области.
Налёт не обошёлся без трагических последствий. Обломки дронов падали на жилые кварталы: в деревне Погорелки (Мытищи) погибли мужчина и женщина, в Химках жертвой удара по частному дому стала ещё одна женщина. Всего 12 человек получили ранения. Среди погибших оказался индийский рабочий, трое его коллег пострадали. Повреждены многоквартирные дома в Красногорске, Истре, Наро-Фоминске, Сергиевом Посаде и Лобне.
Ответ со стороны РФ не заставил себя долго ждать. В ночь на 18 мая российская армия нанесла массированный удар по целям в Днепре, Одессе и других городах Украины.
Комбинированная мощь «Искандеров» и «Гераней».
Ответ Москвы последовал незамедлительно. Уже в ночь на 18 мая российские войска нанесли массированный комбинированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования. По оценкам мониторинговых ресурсов, в атаке участвовали 545 ударных беспилотников «Герань», 14 баллистических ракет «Искандер-М» и 8 крылатых ракет «Искандер-К». Под удар попали цели в Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой и Ровенской областях, а также в Одессе.
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с aif.ru заявил, что все эти удары — не что иное, как акт возмездия.
«Безусловно, все удары, которые наносятся по военной инфраструктуре, нужно расценивать как ответ на террористические атаки на гражданские объекты в наших регионах, в том числе и на Москву, — пояснил Липовой. — За последние несколько суток зафиксировано рекордное количество попыток дронов прорвать нашу воздушную оборону».
Атаки будут продолжаться до тех пор, пока Киев не откажется от террористических методов. В Минобороны РФ подтвердили: все назначенные объекты военно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и портовой инфраструктуры были поражены.
«Южмаш» — подземное логово НАТО, где ковали «Фламинго».
Одной из главных целей ответного удара стал военный завод «Южмаш» в Днепропетровске — предприятие, которое ещё в 2024 году испытало на себе удар новейшего «Орешника». Теперь же, по словам генерала Липового, именно там под патронажем западных инструкторов было развёрнуто масштабное производство вооружений для ВСУ:
«“Южмаш” является крупнейшим на сегодняшний день военным предприятием, которое выпускает всё, начиная от дронов и заканчивая ракетами. На “Южмаше” также производят ракеты “Фламинго”», — отметил Липовой.
Генерал раскрыл и другую важную деталь: значительная часть производственных мощностей скрыта под землёй. «Южмаш» занимает десятки гектаров, и на его территории расположены подземные цеха, где под руководством инструкторов НАТО налажен выпуск дронов. Как только российская разведка вскрывает точное местонахождение этих производств, по ним немедленно наносится удар:
«В этих цехах под руководством инструкторов НАТО раздуто производство дронов. “Южмаш” занимает десятки гектаров. И как только наши подразделения выявляют точные места, где находятся производства, по ним сразу наносят удары».
Пожар, вспыхнувший после атаки, усугубила детонация склада с фейерверками — несколько часов подряд в небе над Днепропетровском виднелись яркие вспышки.
Плавучие склады НАТО под прицелом.
Не менее сокрушительный удар обрушился на Одессу. По словам генерала Липового, портовая инфраструктура города была давно переоборудована киевским режимом в военный хаб для приёма и хранения западных вооружений.
«В Одессе был нанесён удар по военной инфраструктуре порта, которую ВСУ из гражданской переоборудовали в склады, где сейчас хранятся боеприпасы из стран НАТО. Возле причалов в порту стоят транспортно-грузовые корабли, которые привозят эти боеприпасы, вооружение и технику», — уточнил он.
Во время атаки в порту наблюдались многочисленные взрывы и мощное зарево. По данным военных каналов, был повреждён иностранный корабль, заходивший в порт. Кроме того, Липовой отметил, что в Одессе и её окрестностях располагаются учебные и логистические центры, где боевики ВСУ проходят обучение под руководством инструкторов НАТО.
«Все эти цели законны. Россия неоднократно отмечала, что не бьёт по гражданской инфраструктуре, а уничтожает объекты двойного назначения и военные цели», — констатировал Липовой.
Цена за террор против мирных граждан.
События 17−18 мая 2026 года продемонстрировали жёсткую логику военного противостояния: любая попытка террора против гражданского населения России влечёт за собой немедленный и несоразмерно более мощный ответ.
Эксперты отмечают, что ВСУ систематически используют гражданские объекты для размещения военных мощностей, стремясь в случае ответного удара обвинить Россию в агрессии против мирного населения. Однако российская сторона неоднократно заявляла, что целями являются исключительно объекты военной и двойной инфраструктуры.