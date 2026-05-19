Психолог Андронникова оценила возможный запрет мема "67" в школах

НОВОСИБИРСК, 19 мая. /ТАСС/. Смысла запрещать «67» в школах нет, так как он не имеет внутреннего негативного смысла — это мем, который позволяет ребенку и подростку чувствовать себя принадлежащим к субкультуре, сверстникам. Об этом ТАСС сообщила декан факультета психологии Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Ольга Андронникова.
Ранее ТАСС сообщал, что учитель одной из школ Перми в шутку запретил ученикам использовать на уроке число 67, ставшее популярным мемом, чтобы поддержать дисциплину. Популярность мема «6−7» («67», «six-seven») является чистым примером специфики вирусного распространения — мем не имеет смысловой нагрузки, а представляет собой нечто ритмичное, интересное, эмоциональное и передаваемое.
«Смысла всерьез запрещать “67” нет, поскольку он не имеет внутреннего негативного смысла — это бессмысленный и веселый мем, который позволяет ребенку и подростку чувствовать себя принадлежащим к субкультуре, сверстникам, группе. И мы прекрасно знаем, что подростковый возраст очень чувствителен к запретам: как только что-то начинает запрещаться, оно становится особенно популярным, особенно интересным и объединяющим. Это потребность возраста — идти наперекор, нарушать социальные требования, добиваться своего. Таким образом, по сути мем стал — на данный момент — флагом поколения, который позволяет им почувствовать себя принадлежащими к большой истории», — сказала Андронникова в беседе с ТАСС.
При этом психолог Андронникова отметила, что учитель из Перми поступил очень грамотно: он в шутку запретил и при этом обыграл мем, превратив его в учебный инструмент. «Мы видим пример отличной стратегии по работе с подобными вещами. Если учитель говорит найти 67 ошибок, решить 67 примеров и так далее, дети очень быстро наиграются в мем, он перестанет быть таким популярным и не будет никого сводить с ума», — добавила эксперт.
Ранее аналитики Brand Analytics обработали более 9 млрд сообщений в русскоязычных соцмедиа за период с 1 января по 31 марта 2026 года. По данным исследования, которое публиковал ТАСС, мем «six-seven» вошел в топ-15 с начала года. Он не несет никакой смысловой нагрузки, но популярен из-за заразительности и абсурда.