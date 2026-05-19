Психолог Андронникова оценила возможный запрет мема "67" в школах

«Смысла всерьез запрещать “67” нет, поскольку он не имеет внутреннего негативного смысла — это бессмысленный и веселый мем, который позволяет ребенку и подростку чувствовать себя принадлежащим к субкультуре, сверстникам, группе. И мы прекрасно знаем, что подростковый возраст очень чувствителен к запретам: как только что-то начинает запрещаться, оно становится особенно популярным, особенно интересным и объединяющим. Это потребность возраста — идти наперекор, нарушать социальные требования, добиваться своего. Таким образом, по сути мем стал — на данный момент — флагом поколения, который позволяет им почувствовать себя принадлежащими к большой истории», — сказала Андронникова в беседе с ТАСС.