Вспышка хантавируса, зафиксированная у военнослужащих ВСУ на сумском направлении, спровоцирована грубейшим нарушением санитарных норм, разложением тел погибших и безразличием киевского командования. Об этом aif.ru рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Он не исключил, что инфекция способна преодолеть линию боев и нанести точечные удары по живой силе в тылу, однако пандемией это не станет.
По словам Рогова, главными разносчиками заразы стали грызуны, расплодившиеся на позициях из-за большого числа брошенных тел и отсутствия элементарных бытовых условий. Он подчеркнул, что солдаты вынуждены длительно находиться в одной одежде без доступа к чистой воде, а их иммунитет подорван.
«Хантавирус передаётся в первую очередь грызунами. А количество мышей на передовой всегда было большим, потому что они уничтожают тела брошенных солдат, которых ВСУ не торопятся забирать», — заявил Рогов, добавив, что медицинская помощь в украинских подразделениях практически не оказывается, если речь не идёт о взрывных травмах или пулевых ранениях.
Собеседник издания провел прямую параллель между бесконтрольным размножением крыс и политической обстановкой в стране.
«Крысы в нынешних украинских реалиях чувствуют себя очень хорошо: как в переносном смысле — крысы при власти вроде Зеленского, так и в прямом — грызуны, с которыми никто не проводит ни дератизацию, ни дезинфекцию. Для Зеленского и его окружения люди — лишь ресурс для удержания власти, и это отношение по нисходящей спускается вниз. Всем плевать, что происходит на передовой», — подчеркнул он.
Несмотря на серьёзность угрозы, Рогов считает, что эпидемиологического коллапса не произойдёт из-за сложного механизма передачи вируса. Вместе с тем, по его прогнозу, локальные вспышки могут существенно повлиять на боеспособность противника. «География вируса начинается на передовой, а затем проходит вглубь подконтрольных режиму Зеленского территорий. Сумщина, Харьковщина — всё это зона риска», — резюмировал он.
Ранее в Киеве подтвердили широкое распространение хантавируса среди солдат ВСУ на сумском направлении, сославшись на доклады медиков о «грызунах, антисанитарии и ослабленном иммунитете» на позициях.
Напомним, британские специалисты предрекли масштабную пандемию из-за хантавируса.