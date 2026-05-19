ЕС допустил сокращение помощи партнерам России и Ирана: что сказала Каллас

Страны, поддерживающие сотрудничество с Россией или Ираном, могут столкнуться с ограничением финансирования со стороны Евросоюза. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
«Если партнер поддерживает Россию или Иран, то он должен проявлять гибкость, чтобы мы могли перестроить наше взаимодействие в этом случае», — цитирует дипломата Euractiv.
По данным издания, Каллас не пояснила, какие именно гибкие условия должны быть выполнены.
Ранее Каллас признала, что влияние России в Европе вновь возрастает, несмотря на давление Еврокомиссии. По ее словам, это особенно заметно в спорте и культуре. Дипломат добавила, что все происходит так, будто «ничего не случилось».
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.