Удар по группе французских инструкторов, которые причастны к террористическим атакам на Крым и другие российские регионы, был нанесен в западном пригороде Одессы. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
— В западном пригороде Одессы был нанесен удар по скоплению французских военных инструкторов, которые участвовали в управлении дальнобойными беспилотниками, — цитирует его РИА Новости.
Он уточнил, что данная группа причастна к террористическим атакам на Крым, Краснодарский край и другие регионы РФ.
13 мая в пресс-службе Минобороны России сообщили, что российские военные поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ. Также под удар попали места сборки, хранения, запуска БПЛА, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 147 районах.
9 мая в оборонном ведомстве привели статистику. В тот день украинская армия совершила 1173 обстрела позиций ВС РФ, нарушив перемирие. Кроме того, военные 7151 раз атаковали Россию с помощью дронов.