"Ведомости": в России пока ограниченно используют ИИ в научных исследованиях

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Уровень внедрения искусственного интеллекта в российскую науку остается ограниченным и зависит от области исследований. Об этом говорится в аналитическом докладе Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, с которым ознакомились «Ведомости».
Чаще всего ИИ используют представители естественно-научных и медицинских дисциплин, реже всего используют представители гуманитарных наук.
Исследование основано на интервью с 30 российскими учеными, отобранными по публикационной активности в международной базе Scopus. Авторы доклада отмечают, что низкая доля откликнувшихся на участие может свидетельствовать об отсутствии опыта применения ИИ либо неуверенности исследователей в собственной экспертности в этой сфере.
Среди основных препятствий для более широкого использования ИИ ученые назвали ограниченность объема и качества данных, а также нехватку специалистов, способных выступать посредниками между исследователями и разработчиками ИИ-систем.
По данным исследования, наиболее активно технологии ИИ применяются в естественных, технических и медицинских науках, где существуют формализованные базы знаний и легче проверять корректность результатов. В гуманитарных и социальных дисциплинах внедрение ИИ идет медленнее из-за сложности верификации выводов и высокой доли субъективных оценок.
Отмечается, что ученые чаще всего используют универсальные зарубежные ИИ-сервисы, включая ChatGPT, DeepSeek, Perplexity и GigaChat. При этом респонденты указали на недостатки отечественных решений, среди которых — качество работы с англоязычными текстами, переводов и поиска информации.