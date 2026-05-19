Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опер Игнатов рассказал о запретах для ставшего таксистом экс-киллера ОПГ

Киллер Ореховской ОПГ Аль Капоне стал водителем VIP-такси в Крыму. Какие у него есть ограничения — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Вышедший на свободу после 24 лет заключения бывший киллер Ореховской ОПГ Олег Пронин, который сейчас работает таксистом в Крыму, имеет ряд ограничений, сообщил в беседе с aif.ru криминалист Михаил Игнатов.

Напомним, 58-летний штатный киллер ореховской группировки по кличке Аль Капоне стал водителем VIP-такси в Крыму. Пронин вышел на свободу в 2023 году. Они с супругой продали квартиру в Кемерово и переехали в Крым.

Пронин был осужден в 1999 году. По данным ряда СМИ, на его счету 22 убийства. К Ореховской ОПГ он примкнул в начале 1990-х, тогда ее возглавлял Сергей Тимофеев по кличке Сильвестр.

Группировка занималась разбойными нападениями, рэкетом и заказными убийствами.

«У подобных лиц после выхода на свободу есть ряд определенных ограничений. В течение трех лет они должны находиться дома после 22:00 и до 6:00. Они должны находиться по месту регистрации. Кроме того, 2 или 3 раза в месяц они должны отмечаться у участкового. Естественно, за ними ведется особый контроль, любое правонарушение с его стороны будет рассматриваться как нарушение дисциплины. Это может повлечь негативные последствия, вплоть до того, что могут возбудить уголовное дело», — пояснил эксперт.

Ранее криминалист Игнатов сказал, когда найдут расчленителя из Петербурга.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше