Опер Игнатов рассказал о запретах для ставшего таксистом экс-киллера ОПГ

Вышедший на свободу после 24 лет заключения бывший киллер Ореховской ОПГ Олег Пронин, который сейчас работает таксистом в Крыму, имеет ряд ограничений, сообщил в беседе с aif.ru криминалист Михаил Игнатов.
Напомним, 58-летний штатный киллер ореховской группировки по кличке Аль Капоне стал водителем VIP-такси в Крыму. Пронин вышел на свободу в 2023 году. Они с супругой продали квартиру в Кемерово и переехали в Крым.
Пронин был осужден в 1999 году. По данным ряда СМИ, на его счету 22 убийства. К Ореховской ОПГ он примкнул в начале 1990-х, тогда ее возглавлял Сергей Тимофеев по кличке Сильвестр.
Группировка занималась разбойными нападениями, рэкетом и заказными убийствами.
«У подобных лиц после выхода на свободу есть ряд определенных ограничений. В течение трех лет они должны находиться дома после 22:00 и до 6:00. Они должны находиться по месту регистрации. Кроме того, 2 или 3 раза в месяц они должны отмечаться у участкового. Естественно, за ними ведется особый контроль, любое правонарушение с его стороны будет рассматриваться как нарушение дисциплины. Это может повлечь негативные последствия, вплоть до того, что могут возбудить уголовное дело», — пояснил эксперт.
