Военные РФ ликвидировали пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Российские военнослужащие ликвидировали пункты управления беспилотными летательными аппаратами Вооружённых сил Украины в зоне боевых действий в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли артиллеристы российской группировки войск «Восток». Была применена гаубица Д-30.
«Разведывательный расчёт БПЛА группировки “Восток” в ходе воздушной разведки обнаружил замаскированные пункты управления беспилотной авиацией украинских формирований в Запорожской области. Вычислить скрытые позиции вражеских операторов удалось по выносным антеннам и фиксации точек регулярного взлёта дронов. Координаты выявленных объектов передали артиллеристам. Расчёт 122-миллиметровой гаубицы Д-30 нанёс точные удары по заданным позициям националистов», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что в результате применения осколочно-фугасных снарядов пункты управления БПЛА украинских войск были ликвидированы вместе с находящейся рядом живой силой.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.