В Женеве отпустили вандала, разбившего витраж в православном соборе

ЖЕНЕВА, 19 мая. /ТАСС/. Задержанного в связи с актом вандализма мужчину, который в ночь на 15 мая пробрался в православный кафедральный Крестовоздвиженский собор в Женеве и разбил 160-летний исторический витраж, отпустили на свободу, посчитав его невменяемым. Об этом ТАСС заявил служитель собора, митрофорный протоиерей Емильян Починок.
«По тому, как он говорил, полицейские посчитали, что он невменяемый, сейчас он на свободе», — пояснил священник. Он отметил, что правоохранители отказались уточнять его национальность, однако нападавший «говорил на чистом французском языке».
Крестовоздвиженский собор — кафедральный собор Европейской епархии Русской православной церкви (РПЦ) за границей, самоуправляемой части РПЦ. Возведен во второй половине XIX века в центре Женевы на участке, который православная община получила в дар от городских властей. Строительство финансировалось за счет пожертвований, поступавших из России, в том числе от представителей императорской семьи.
Идея создания храма, по данным историков, связана с великой княгиней Марией Николаевной (1819−1876), дочерью Николая I. Архитектурный проект разработал профессор Императорской академии художеств Давид Гримм. Здание выполнено в традициях старорусской церковной архитектуры: для строительства использовали швейцарский камень, фасад украсили мраморными крестами, а венчают собор девять позолоченных куполов.