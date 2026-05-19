Садовод Туманов сказал, опасно ли покупать и есть клубнику в мае

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с aif.ru развеял главные страхи при покупке клубники в мае. Эксперт отметил, что ранний урожай не представляет опасности, если речь идет о качественной продукции, однако напомнил о ботанической тонкости.
«Давайте правильно говорить: всё, что у нас зовется клубникой, на самом деле — садовая земляника. Настоящая клубника — это другое растение, и в промышленных масштабах она практически не выращивается», — подчеркнул специалист.
По словам Туманова, опасаться майской садовой земляники не стоит. Многократный мониторинг показывает, что она выращена по технологиям. Он объяснил, что сейчас существуют нейтральнодневные сорта, которые способны плодоносить в теплицах круглый год при наличии света, воды и удобрений. Качество во многом зависит от сорта.
«В плане содержания нитратов всё более-менее нормально. Так что этого опасаться не надо. Большая часть ягоды выращена в специальных теплицах, а также поступает из-за границы — из Турции, Узбекистана, Таджикистана и даже Китая, причем качество импорта вполне нормальное», — сказал Туманов.
