В Рособрнадзоре перечислили причины удаления с ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор утвердил перечень нарушений, за которые участников ЕГЭ-2026 смогут удалить из пункта проведения экзамена. Об этом стало известно из документа ведомства.
Согласно правилам, причиной удаления может стать несамостоятельное выполнение заданий, общение с другими участниками в аудитории, а также наличие при себе электронных устройств, справочных материалов или письменных заметок.
Участника ЕГЭ могут удалить за попытку вынести из аудитории экзаменационные материалы или черновики, а также за их фотографирование. Всем присутствующим в пункте проведения экзамена запрещено передавать участникам шпаргалки, гаджеты и любую технику.
Ранее KP.RU сообщал об изменении порядка допуска на экзамены. Рособрнадзор в 2026 году запретил организаторам проводить досмотр участников ЕГЭ. Школьники будут самостоятельно сдавать личные вещи перед входом в пункт проведения экзамена.