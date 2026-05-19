В Рособрнадзоре перечислили причины удаления с ЕГЭ в 2026 году

За шпаргалки и гаджеты участников ЕГЭ будут удалять с экзамена.

Источник: Комсомольская правда

Рособрнадзор утвердил перечень нарушений, за которые участников ЕГЭ-2026 смогут удалить из пункта проведения экзамена. Об этом стало известно из документа ведомства.

Согласно правилам, причиной удаления может стать несамостоятельное выполнение заданий, общение с другими участниками в аудитории, а также наличие при себе электронных устройств, справочных материалов или письменных заметок.

Участника ЕГЭ могут удалить за попытку вынести из аудитории экзаменационные материалы или черновики, а также за их фотографирование. Всем присутствующим в пункте проведения экзамена запрещено передавать участникам шпаргалки, гаджеты и любую технику.

Ранее KP.RU сообщал об изменении порядка допуска на экзамены. Рособрнадзор в 2026 году запретил организаторам проводить досмотр участников ЕГЭ. Школьники будут самостоятельно сдавать личные вещи перед входом в пункт проведения экзамена.