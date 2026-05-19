Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опер Игнатов сказал, опасен ли работающий в такси Крыма экс-киллер ОПГ

Бывший киллер Ореховской ОПГ Олег Пронин после выхода на свободу устроился в такси. Криминалист Михаил Игнатов рассказал, может ли он быть опасен для пассажиров.

Источник: Аргументы и факты

Бывший киллер Ореховской ОПГ Олег Пронин менее опасен после выхода на свободу, чем насильники и серийные убийцы, сообщил в беседе с aif.ru криминалист Михаил Игнатов.

Напомним, 58-летний киллер ореховской группировки по кличке Аль Капоне стал водителем VIP-такси в Крыму. Пронин вышел на свободу в 2023 году.

Мужчина был осужден в 1999 году, а на его счету, по данным ряда СМИ, минимум 22 убийства. К Ореховской ОПГ он примкнул в начале 1990-х, тогда ее возглавлял Сергей Тимофеев по кличке Сильвестр.

Группировка занималась разбойными нападениями, рэкетом и заказными убийствами.

«Этот человек неопасен, я полагаю. Объясню почему. Это не кровожадный маньяк, не насильник, не серийный убийца. Это киллер, бывший активный участник Ореховской ОПГ. Они воевали со своими недоброжелателями, конкурентами, врагами. Они не представляли опасности для обычных граждан. Они не занимались разбоями, грабежами, уличной преступностью. Для работы в такси он вполне подходит. Некоторые другие таксисты гораздо опаснее для пассажиров», — пояснил эксперт.

Ранее криминалист Игнатов сказал, кто убил и расчленил мужчину в Ленобласти.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше