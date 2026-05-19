Опер Игнатов сказал, опасен ли работающий в такси Крыма экс-киллер ОПГ

Бывший киллер Ореховской ОПГ Олег Пронин менее опасен после выхода на свободу, чем насильники и серийные убийцы, сообщил в беседе с aif.ru криминалист Михаил Игнатов.
Напомним, 58-летний киллер ореховской группировки по кличке Аль Капоне стал водителем VIP-такси в Крыму. Пронин вышел на свободу в 2023 году.
Мужчина был осужден в 1999 году, а на его счету, по данным ряда СМИ, минимум 22 убийства. К Ореховской ОПГ он примкнул в начале 1990-х, тогда ее возглавлял Сергей Тимофеев по кличке Сильвестр.
Группировка занималась разбойными нападениями, рэкетом и заказными убийствами.
«Этот человек неопасен, я полагаю. Объясню почему. Это не кровожадный маньяк, не насильник, не серийный убийца. Это киллер, бывший активный участник Ореховской ОПГ. Они воевали со своими недоброжелателями, конкурентами, врагами. Они не представляли опасности для обычных граждан. Они не занимались разбоями, грабежами, уличной преступностью. Для работы в такси он вполне подходит. Некоторые другие таксисты гораздо опаснее для пассажиров», — пояснил эксперт.
