Британцы и французы у границ РФ: раскрыт ответ на новые учения НАТО

В Финляндии, всего в 70 километрах от государственной границы России, стартовал второй этап сухопутных учений НАТО Saber Strike 26. На полигоне «Вуосанка» развернута группировка численностью около 4,5 тысячи солдат из США, Великобритании, Италии, Венгрии, Польши и Франции. В то время как альянс декларирует оборонительный характер манёвров, российские эксперты видят в этих действиях реальную подготовку к нападению и разведку боем.