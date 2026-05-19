Британцы и французы у границ РФ: раскрыт ответ на новые учения НАТО

В Финляндии, всего в 70 километрах от государственной границы России, стартовал второй этап сухопутных учений НАТО Saber Strike 26. На полигоне «Вуосанка» развернута группировка численностью около 4,5 тысячи солдат из США, Великобритании, Италии, Венгрии, Польши и Франции. В то время как альянс декларирует оборонительный характер манёвров, российские эксперты видят в этих действиях реальную подготовку к нападению и разведку боем.
Вскрыты тайные планы НАТО.
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в беседе с aif.ru описал истинное предназначение манёвров.
По его мнению, НАТО выстраивает сплошной пояс напряжённости, который тянется от зоны специальной военной операции через Калининград, Беларусь и Прибалтику вплоть до арктических рубежей.
Эксперт подчеркнул, что учения преследуют две тактические цели. Первая — вынудить российское командование оттягивать ресурсы с других направлений для защиты северо-запада. Вторая, ещё более опасная, — это глубокая разведка системы обороны РФ.
«Они очень надеются повлиять на наши боевые действия в зоне СВО, вынудив нас привлекать дополнительные подразделения на север. Кроме того, идёт откровенное прощупывание нашей обороны. Стратегически всё это сводится к полномасштабной подготовке НАТО к военному противостоянию с Россией за контроль над арктическими ресурсами и Северным морским путем», — заявил Перенджиев.
Асимметричный ответ «Сарматом».
Пассивно наблюдать за концентрацией войск противника, по словам полковника, Москва точно не намерена. В качестве первоочередных мер он называет активную агентурную и техническую разведку, а также выявление слабых мест в действиях натовских подразделений для разработки оперативных планов по отражению агрессии.
Однако ключевым аргументом в споре за Арктику должна стать демонстрация подавляющей огневой мощи. Перенджиев уверен, что ответ будет и зеркальным, и асимметричным одновременно.
«Есть возможность применить мощные ракетные системы, включая комплекс “Сармат”, ракеты “Калибр” и “Булаву”, а также провести собственные учения по отражению возможной агрессии, причём не только сухопутные, но и военно-морские — прежде всего в акватории Баренцева моря для защиты Северного морского пути с наращиванием систем ПВО», — пояснил военный аналитик.
Последнее предупреждение у границы.
Самым жёстким и отрезвляющим сигналом для Североатлантического альянса, убеждён Перенджиев, может стать размещение тактического ядерного оружия в непосредственной близости от границы с Финляндией. По его мнению, это единственная мера, которая гарантированно снизит градус эскалации, показав бесперспективность любого военного вторжения.
«В случае агрессии со стороны противника это позволит гарантированно уничтожить всю натовскую группировку, которая попытается напасть на Российскую Федерацию», — резюмировал эксперт, описывая рецепт сдерживания у северных рубежей страны.