Врач Чернышова сказала, как выявить опасное для жизни загустение крови

Врач Надежда Чернышова посоветовала пить больше воды и есть овощи и фрукты.

Источник: Аргументы и факты

Определить загустение крови можно по нескольким признакам, однако самым точным способом является общий анализ крови, сообщила в беседе с aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Густая кровь — это не медицинский термин. В медицине есть термин — синдром повышенной вязкости крови. Это значит, что нарушено соотношение жидкой части крови и элементов в ней: лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов. Это состояние чревато развитием тромбозов, а, соответственно, инфарктов и инсультов. Это может никак не проявляться, не обязательно, что человек будет на что-то жаловаться. Иногда только анализ крови помогает выявить это состояние», — пояснила врач.

Чернышова посоветовала в случае любых подозрений на ухудшение состояния обращаться к врачу для проведения соответствующих анализов.

«Но бывает, что состояние ухудшается. Могут быть слабость, отсутствие работоспособности, частые головные боли, может темнеть в глазах, появляться головокружение. Иногда в таких случаях люди ощущают покалывание в кистях рук и стопах, мурашки на коже. Кожа выглядит бледной и сухой. Но этих признаков может и не быть. Рекомендую сдать общий анализ крови, чтобы выявить проблему», — добавила специалист.

Ранее врач Чернышова назвала безопасную температуру для купания в водоемах.