Синоптик Ильин: жара в Москве продержится до выходных

Жаркая погода в Москве продержится до конца рабочей недели, сообщил aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Жара продержится до конца рабочей недели. До пятницы воздух будет прогреваться до +27… +32 градусов, а к воскресенью станет свежее — до +20… +25 градусов», — сказал Ильин.
Синоптик добавил, что в Москве до конца недели также могут периодически осадки в виде ливневых дождей.
«Что касается ливневых кратковременных дождей, то при развитии конвективной облачности их вероятность сохранится до конца рабочей недели», — уточнил Ильин.
Метеоролог Тишковец ранее также предупреждал, что текущая рабочая неделя в Москве будет аномально жаркой.