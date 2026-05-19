Ситуация достаточно серьезная: Онищенко рассказал, как уберечься от Эболы

Очередная вспышка Эболы подтверждает цикличность инфекции. Прошлая ее вспышка унесла 11 тысяч жизней людей. Да и сегодня ситуация довольно серьезная. Потому пренебрегать происходящим нельзя. Об этом в интервью ТАСС заявил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
По словам эксперта, прошлая вспышка фиксировалась в 2014 году. Через 12 лет — мы наблюдаем новую.
«В 2014 году умерло 11 тыс. человек, то есть летальность составила в той вспышке 41%. Потом она [Эбола] пошла на спад, а сейчас она снова о себе заявила. Поэтому это достаточно серьезная заявка, я думаю, что пренебрегать ею не нужно», — сказал Онищенко.
Академик уточнил, что болезнь легко передается от человека к человеку, но защититься от Эболы можно. Для этого нужно соблюдать гигиену, избегать контакта с больными животными и людьми и не ездить в страны, где наблюдается подъем заболеваемости Эболой.
Накануне сообщалось, что в провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго в результате вспышки вируса Эбола погибли более 80 человек. Многие жители и приезжие игнорируют меры предосторожности, в том числе использование масок и средств дезинфекции.
До этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. В ВОЗ подчеркнули, что речь идет об эпидемии, но не о пандемии.