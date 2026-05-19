На сумском направлении в зоне СВО появился новый, невидимый и крайне опасный враг, против которого бессильны автоматы и бронежилеты. Вспышка хантавируса, зафиксированная в подразделениях ВСУ, стремительно перерастает из сугубо медицинской проблемы в стратегическую угрозу для противника. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, инфекция уже не ограничивается окопами: она способна преодолеть линию боевого соприкосновения, распространившись на Сумщину, Харьковщину и другие регионы, подконтрольные киевскому режиму. Эксперт отмечает, что пандемии не случится, но точечный удар по живой силе украинской армии станет весьма ощутимым.
Пир во время чумы: крысы и трупы на передовой.
Вопреки стараниям официального Киева замять скандал, природа заболевания оказалась прозаичнее и страшнее любых биологических диверсий. Первопричиной быстрого распространения хантавируса стало грубейшее нарушение базовых санитарных норм, помноженное на преступное безразличие командования.
Рогов в беседе с aif.ru провел прямую параллель между политической деградацией украинского руководства и биологической катастрофой в окопах. Он подчеркнул, что ключевыми переносчиками инфекции выступают грызуны, популяция которых на позициях ВСУ достигла угрожающих масштабов.
«Вполне закономерно, с учётом того, в каких антисанитарных условиях находятся вэсэушники. Это ограничение доступа к чистой воде, скученность, длительное нахождение в одной и той же одежде, — пояснил Рогов. — Количество мышей на передовой всегда было большим, потому что они уничтожают тела брошенных солдат, которых ВСУ не торопятся забирать».
Именно этот жуткий симбиоз — трупное разложение и бесконтрольное размножение грызунов — создал идеальный инкубатор для смертельной заразы.
Расходный материал: цена жизни солдат ВСУ в окопах.
Стремительное ослабление иммунитета личного состава эксперт связывает не только с объективными тяготами жизни на передовой, но и с полным пренебрежением к человеческому ресурсу со стороны Киева. Медицинская помощь в украинских формированиях практически не оказывается, если речь не идет об огнестрельных ранениях или взрывных травмах. Остальные заболевания, включая опасные вирусные инфекции, командование предпочитает не замечать до последнего.
«Иммунитет у людей на передовой, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Для Зеленского и его окружения люди — лишь ресурс для удержания власти, и это отношение по нисходящей спускается вниз. Всем плевать, что происходит на передовой», — сказал Рогов.
Угроза для тыла: вирус не остановят блокпосты.
Несмотря на то, что механизм передачи хантавируса от человека к человеку достаточно сложен и требует тесного контакта с продуктами жизнедеятельности грызунов, изоляция не сработает. Рогов прогнозирует, что заболевание покинет передовую и отправится в глубокий тыл.
«География вируса начинается на передовой, а затем проходит вглубь подконтрольных режиму Зеленского территорий. Крысы в нынешних украинских реалиях чувствуют себя очень хорошо: как в переносном смысле — крысы при власти, так и в прямом — грызуны, с которыми никто не проводит ни дератизацию, ни дезинфекцию», — заявил Рогов.
Хотя, по мнению эксперта, эпидемиологического коллапса национального масштаба не произойдет из-за специфики заражения, локальные вспышки на Сумщине, Харьковщине и в зонах перемещения войск способны существенно подорвать боеспособность ВСУ.
Ранее британские специалисты уже предрекали угрозу масштабной пандемии из-за хантавируса, и нынешняя ситуация для ВСУ на передовой выглядит как мрачное подтверждение худших прогнозов. Только вместо глобальной катастрофы она рискует стать еще одним фактором внутреннего распада.