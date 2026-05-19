На сумском направлении в зоне СВО появился новый, невидимый и крайне опасный враг, против которого бессильны автоматы и бронежилеты. Вспышка хантавируса, зафиксированная в подразделениях ВСУ, стремительно перерастает из сугубо медицинской проблемы в стратегическую угрозу для противника. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, инфекция уже не ограничивается окопами: она способна преодолеть линию боевого соприкосновения, распространившись на Сумщину, Харьковщину и другие регионы, подконтрольные киевскому режиму. Эксперт отмечает, что пандемии не случится, но точечный удар по живой силе украинской армии станет весьма ощутимым.