Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту более 10 километров

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту более десяти километров, в населённых пунктах возможны пеплопады.

Источник: Аргументы и факты

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту более десяти километров, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.

«В результате пеплового выброса из вулкана Безымянный, утром 19 мая зафиксировано выпадение незначительного количества вулканического пепла в посёлке Козыревск Усть-Камчатского муниципального округа. Жизнедеятельность населения не нарушена. Звонки в ЕДДС муниципального округа от граждан не поступали», — говорится в сообщении.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения KVERT, пепловое облако продолжает двигаться на северо-запад от вулкана.

«Пепловое облако вулкана Безымянный движется на северо-запад от вулкана, через один-три часа будут возможны пеплопады в посёлках Седанка и Тигиль, вероятно, небольшие», — рассказали учёные.

Напомним, накануне выброс пепла на высоту до 6,5 километра над уровнем моря произошёл на вулканах Шивелуч и Безымянный.

В Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН заявили, что в ближайшие три дня на Безымянном может произойти пароксизмальное эксплозивное извержение.

