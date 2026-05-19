Российский хоккеист станет обладателем Кубка Стэнли 11-й сезон подряд

В последний раз россияне привозили Кубок Стэнли на родину в 2021 году после победы «Тампы». С 6 по 8 сентября трофей находился в Москве, куда его привезли Александр Волков и Никита Кучеров. Затем кубок побывал в Нижнекамске благодаря Михаилу Сергачеву и в Уфе, куда его доставил Андрей Василевский.