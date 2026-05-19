Российский хоккеист станет обладателем Кубка Стэнли 11-й сезон подряд

В полуфиналах плей-офф сыграют "Монреаль" и "Каролина", "Вегас" и "Колорадо"

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Как минимум один российский игрок в одиннадцатый раз подряд выиграет Кубок Стэнли по итогам плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее ТАСС сообщал, что «Монреаль» обыграл «Баффало» (3:2 ОТ) в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. В финале Восточной конференции канадская команда встретится с «Каролиной». В Западной конференции сойдутся «Колорадо» и «Вегас».

За «Колорадо» выступают российские нападающие Валерий Ничушкин и Захар Бардаков, в «Каролине» играют защитник Александр Никишин, форвард Андрей Свечников и вратарь Петр Кочетков, в «Вегасе» — нападающие Иван Барбашев и Павел Дорофеев, в «Монреале» — форвард Иван Демидов. «Баффало» был единственной командой в текущем плей-офф, в составе которой не было российских игроков.

Последней командой, взявшей титул без россиян в составе, был «Чикаго» в 2015 году. Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил ТАСС, что российские хоккеисты по-прежнему не смогут привезти Кубок Стэнли на родину.

В последний раз россияне привозили Кубок Стэнли на родину в 2021 году после победы «Тампы». С 6 по 8 сентября трофей находился в Москве, куда его привезли Александр Волков и Никита Кучеров. Затем кубок побывал в Нижнекамске благодаря Михаилу Сергачеву и в Уфе, куда его доставил Андрей Василевский.