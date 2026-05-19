Глава «Ростелекома» допустил уход операторов с рынка из-за реформы лицензирования

Президент «Ростелекома» (MOEX: RTKM) Михаил Осеевский допустил, что из-за реформы лицензирования операторского бизнеса часть операторов уйдет с рынка. По его словам, на лицензирование требуются «достаточно серьезные» расходы.
«Априори понятно, что для выполнения требований регулятора нужно минимум несколько десятков миллионов рублей. Хочешь стать оператором? Ты должен выполнить требования, и у тебя должны быть такие деньги. Это я не беру инвестиции в саму инфраструктуру, в привлечение клиентов», — сказал господин Осеевский.
Глава «Ростелекома» отметил, что компания выступает за одинаковые правила для всех участников рынка. По его словам, те операторы, кто не соблюдает требования законодательства, смогут демпинговать, из-за чего конкуренция не будет справедливой. При этом рынок быстро адаптируется к уходу игроков. «Отряд не заметит потери бойца… Отряд потребителей. Отряд — еще и оставшиеся операторы», — добавил господин Осеевский.
