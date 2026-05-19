Средний балл ЕГЭ поступивших в российские вузы в 2025 году. Инфографика

Средний балл ЕГЭ у принятых на обучение за счет бюджета в 2025 году составил 69,8. Этот показатель в последние годы остается почти на одном уровне: в 2023 году он был на отметке 69, в 2024-м — 69,7, показали данные ежегодного мониторинга качества приема в вузы, проведенного в 2025 году Высшей школой экономики при поддержке Министерства науки и высшего образования.
Средний балл ЕГЭ принятых студентов-платников в 2025 году составил 61,9. Мониторинг ВШЭ показал, что прием платных студентов со средним баллом ЕГЭ ниже 50 составляет около 1% от совокупного набора и 2% от платного набора.
В целом в общем наборе в последние годы снижается количество принятых студентов с низкими баллами ЕГЭ (меньше 59). Так, с 2018-го доля поступивших с низкими баллами уменьшилась в 1,5 раза: тогда таких абитуриентов было 37,5 тыс., что составляло 7,7% от общего набора, а к 2025-му их число сократилось до 30,8 тыс., а доля — до 5,3%.
Количество зачисленных в вузы со средним баллом ЕГЭ больше 80 в долгосрочном периоде, с 2018 по 2025 год, увеличилось в 1,5 раза, с 25,3 тыс. до 38 тыс. человек.
В 2025 году 16 вузов приняли студентов с общим средним баллом выше 80, среди них — семь технических университетов во главе с МФТИ и МИФИ, пять классических университетов и их филиалы, а также два медицинских и два социально-экономических вуза.
Без вступительных испытаний, то есть без предоставления результатов ЕГЭ, в 2025 году зачислили 9,2 тыс. студентов. Такое право получают призеры и победители олимпиад, а также льготные категории абитуриентов. В 2018 году зачисленных в такой категории было 4,9 тыс.