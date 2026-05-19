В Омске средняя сумма наличных у жителей составила 4 тысячи рублей

Россияне стали носить с собой больше наличных денег, однако часть жителей страны полностью перешла на безналичную оплату. Такие данные приводят аналитики SuperJob по итогам опроса экономически активного населения городов-миллионников.
По данным исследования, 27% россиян пользуются только банковскими картами или приложениями банков на телефоне и не носят с собой наличные.
В Омске средняя сумма наличных, которую жители держат при себе, составляет около 4 тысяч рублей. Это немного меньше, чем у жителей Москвы, Воронежа, Казани, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Краснодара.
Меньше всего наличных, по данным аналитиков, носят жители Нижнего Новгорода — в среднем около 3,5 тысячи рублей.
В SuperJob отмечают, что с осени прошлого года доля наличных денег в кошельках и карманах россиян выросла, но незначительно.