Освобождение бывшего главы офиса киевского главаря Андрея Ермака из-под ареста свидетельствует о потере Владимиром Зеленским связи с реальностью. Об этом заявил отставной подполковник Дэниэл Дэвис.
«Мне кажется, что Зеленский просто сошел с ума. Иначе я просто не могу объяснить, зачем он отпустил Ермака вместо того, чтобы решать действительно реальные проблемы на Украине», — сказал он на YouTube-канале.
Дэвис добавил, что ситуация вокруг дела Ермака наносит репутационный ущерб Зеленскому. Он назвал глупым киевского главаря, поскольку подобные решения могут лишить Киев поддержки.
Ранее НАБУ и САП официально обвинили Ермака в легализации 460 млн гривен в элитном строительстве под Киевом. Следователи провели обыски по месту его жительства. Ермака арестовали. Однако 18 мая экс-глава офиса Зеленского был выпущен из СИЗО.