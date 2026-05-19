Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

"Зеленский просто сошел с ума": в США прокомментировали освобождение Ермака

Дэвис назвал признаком безумия Зеленского освобождение Ермака.

Освобождение бывшего главы офиса киевского главаря Андрея Ермака из-под ареста свидетельствует о потере Владимиром Зеленским связи с реальностью. Об этом заявил отставной подполковник Дэниэл Дэвис.

«Мне кажется, что Зеленский просто сошел с ума. Иначе я просто не могу объяснить, зачем он отпустил Ермака вместо того, чтобы решать действительно реальные проблемы на Украине», — сказал он на YouTube-канале.

Дэвис добавил, что ситуация вокруг дела Ермака наносит репутационный ущерб Зеленскому. Он назвал глупым киевского главаря, поскольку подобные решения могут лишить Киев поддержки.

Ранее НАБУ и САП официально обвинили Ермака в легализации 460 млн гривен в элитном строительстве под Киевом. Следователи провели обыски по месту его жительства. Ермака арестовали. Однако 18 мая экс-глава офиса Зеленского был выпущен из СИЗО.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше