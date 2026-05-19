Из Омска добавили рейсы в жаркий заграничный город

Ранее «СуперОмск» сообщал о старте полетной программы в Ташкент, который, по мнению автора, можно назвать жарким заграничным городом. Изначально было заявлено о рейсах по вторникам и пятницам, затем оставили лишь вылет в пятницу.
Во вторник, 19 мая 2026 года, в пресс-службе Омского аэропорта сообщили, что количество рейсов в Ташкент все же увеличат до двух раз в неделю с 22 июня 2026 года.
Самолеты будут летать по понедельникам и пятницам.
По понедельникам вылет из Ташкента планируется в 13:10, прибытие в Омск — в 16:45 местного времени. Вылет из Омска — в 17:55 часов, прибытие в Ташкент — в 19:35 местного времени.
По пятницам вылет из Ташкента — в 11:20, прибытие в Омск — в 15:05 по местному времени. Вылет из Омска — в 16:50, прибытие в Ташкент — в 18:30 местного времени.
Время в пути составит 2 часа 40 минут.