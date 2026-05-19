Bloomberg: ЕС свяжет выдачу части кредита Украине с налогами на посылки

Страны Евросоюза свяжут выдачу Украине части кредита в 90 миллиардов евро с принятием законодательства об увеличении доли иностранных посылок, облагаемых налогом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
— Украина должна получить первую выплату в июне, за которой следует вторая, запланированная на сентябрь, и третью к концу года после завершения реформ, — говорится в материале.
Комиссар по экономике Валдис Домбровскис в свою очередь заявил, что эта программа должна укрепить экономическую и финансовую устойчивость Украины, одновременно поддерживая реформы и антикоррупционные усилия.
В зарубежных СМИ также появилась информация, что ЕС недолго будет праздновать одобрение кредита Украине из-за раскола внутри блока. По мнению журналистов, лидерам европейских стран сложно договориться о дальнейших шагах по нескольким вопросам.