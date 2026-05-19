Чемпиона Казахстана по футболу "Ордабасы" выставили на аукцион за $479 тыс

Власти Казахстана в последние годы проводят политику по прекращению финансирования профессионального спорта за счет крупных вливаний средств госкомпаний и из бюджета. В частности, в 2025 году в стране приняли закон, который запрещает платить зарплаты иностранным спортсменам за счет бюджетных средств. Ранее сообщалось, что в текущем году власти регионов республики продали ряд футбольных клубов на торгах. Клубом с самой низкой ценой стал вылетевший в прошлом году из премьер-лиги «Туран» — за него заплатили 1,1 млн тенге (порядка $2,3 тыс.). Больше всего денег выручили за «Актобе» — 364 млн тенге (порядка $790 тыс). Также в частную собственность передали клуб «Атырау», оказавшийся в прошлом году на грани вылета из премьер-лиги, — за него на аукционе заплатили 77 млн тенге ($167 тыс.).