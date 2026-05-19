Чемпиона Казахстана по футболу "Ордабасы" выставили на аукцион за $479 тыс

АСТАНА, 19 мая. /ТАСС/. Казахстанский футбольный клуб «Ордабасы», который в 2023 году выиграл чемпионат страны, выставлен на аукцион, стартовая цена 100% акций составляет порядка 224 млн тенге ($479 тыс.), следует из данных электронной торговой площадки, которые проанализировал ТАСС.
Согласно данным площадки Sauda, по условиям аукциона допускается продажа единственному участнику, торги будут вестись на повышение ставок. Заявки от желающих приобрести команду будут приниматься до 28 мая, в этот день состоятся торги. Участники должны внести гарантийный взнос в 33,6 млн тнеге ($71,9 тыс.).
Продавцом 100% акций выступает управление финансов города Шымкента. Согласно условиям аукциона, покупатель обязан будет сохранить профиль деятельности акционерного общества как спортивной команды, а также не менее двух третей штатной численности персонала в течение 10 лет. Также в его обязанности входит привлечение иностранных спортсменов и специалистов за свой счет. На передачу акций в залог новым собственником клуба должен быть установлен запрет, отмечается в условиях аукциона.
Кроме того, если он соберется сменить логотип или наименование команды, то для этого потребуется согласование местных властей. Также владелец должен будет обеспечить участие клуба от имени города Шымкент в соревнованиях, которые организует Федерация футбола Казахстана, и развивать детский и женский футбол.
«Ордабасы» является победителем чемпионата Казахстана 2023 года, а также двукратным обладателем Кубка Казахстана и однократным — суперкубка. Команда играет в премьер-лиге, по итогам 2025 года она заняла седьмую строчку в турнирной таблице. В феврале в акимате (администрации) Шымкента сообщали, что власти города подписали меморандум (документ о намерениях) о приватизации клуба с руководством компании Integra Construction KZ, однако о заключении сделки и переходе права собственности официально не сообщалось.
Власти Казахстана в последние годы проводят политику по прекращению финансирования профессионального спорта за счет крупных вливаний средств госкомпаний и из бюджета. В частности, в 2025 году в стране приняли закон, который запрещает платить зарплаты иностранным спортсменам за счет бюджетных средств. Ранее сообщалось, что в текущем году власти регионов республики продали ряд футбольных клубов на торгах. Клубом с самой низкой ценой стал вылетевший в прошлом году из премьер-лиги «Туран» — за него заплатили 1,1 млн тенге (порядка $2,3 тыс.). Больше всего денег выручили за «Актобе» — 364 млн тенге (порядка $790 тыс). Также в частную собственность передали клуб «Атырау», оказавшийся в прошлом году на грани вылета из премьер-лиги, — за него на аукционе заплатили 77 млн тенге ($167 тыс.).