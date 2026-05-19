В России нашли способ лечения инфекций стафилококка в ранах

В отличие от ранее известных композиций, отмечают авторы патента, новая формула эффективна против одного из штаммов стафилококка и способна разрушать бактериальные биопленки, сформированные устойчивыми штаммами вируса. Эффективность против биопленок является преимуществом перед классическими антибиотиками, которые в таких случаях часто бессильны. В состав антибактериальной композиции также вошло соединение пропандиол, увлажняющее кожу и помогающее активному веществу лучше раствориться и проникнуть в рану. Кроме этого, ученые добавили в композицию хлорид цинка для снятия воспаления и ускорения заживления, а также буферный раствор для поддержания оптимального уровня кислотности, чтобы остальные компоненты действовали эффективно и не теряли свои свойства.