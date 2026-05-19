Москвичам пообещали жару до плюс 30 градусов во вторник

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Малооблачная погода и температура воздуха до плюс 30 градусов ожидаются во вторник в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«Во вторник в Москве ожидается малооблачная погода, без осадков. Минимальная температура прогнозируется в пределах плюс 16 — плюс 17 градусов», — рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что во вторник в столице максимальная температура воздуха ожидается плюс 28 — плюс 30 градусов, что выше климатической нормы на семь градусов.