Территорию у КДЦ «Иртыш» отремонтирует омская компания

Подрядчик на выполнение работ по благоустройству общественной территории определён.

Источник: Аргументы и факты

Администрация Омска сообщила о подрядчике, который займётся благоустройством территории у КДЦ «Иртыш». Эта территория стала лидером народного голосования по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

До начала августа реконструкцией пространства займётся ООО «Омдорстрой». В рамках проекта здесь планируется обустройство пешеходных дорожек и плитки, установка светильников, лавочек и урн. Работы начнутся в ближайшее время.

Напомним, с начала апреля омичи вновь выбирают объекты для благоустройства, которые будут приведены в порядок в 2027 году.

Озвучены предварительные итоги голосования. Борьба за первое место обострилась. Лидерство пока удерживает сквер им. А. К. Серова (10 400 голосов) в Ленинском округе, но отрыв от общественной территории по Космическому проспекту (10 200 голосов) сократился до минимума.

Не отстают и сквер у кинотеатра «Первомайский», пространство у ОМЦ «Химик», территории по 21-й Амурской и у Успенского кафедрального собора.

Сделать свой выбор можно до 12 июня на сайте.