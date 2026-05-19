Территорию у КДЦ «Иртыш» отремонтирует омская компания

Администрация Омска сообщила о подрядчике, который займётся благоустройством территории у КДЦ «Иртыш». Эта территория стала лидером народного голосования по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».
До начала августа реконструкцией пространства займётся ООО «Омдорстрой». В рамках проекта здесь планируется обустройство пешеходных дорожек и плитки, установка светильников, лавочек и урн. Работы начнутся в ближайшее время.
Напомним, с начала апреля омичи вновь выбирают объекты для благоустройства, которые будут приведены в порядок в 2027 году.
Озвучены предварительные итоги голосования. Борьба за первое место обострилась. Лидерство пока удерживает сквер им. А. К. Серова (10 400 голосов) в Ленинском округе, но отрыв от общественной территории по Космическому проспекту (10 200 голосов) сократился до минимума.
Не отстают и сквер у кинотеатра «Первомайский», пространство у ОМЦ «Химик», территории по 21-й Амурской и у Успенского кафедрального собора.
Сделать свой выбор можно до 12 июня на сайте.