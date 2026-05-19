Недорогим дженерикам предложили выделить в аптеках полку на видном месте

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Аптечные сети надо обязать выделять отдельную полку на видном месте для дженериков и других лекарств, отличающихся от «брендовых» препаратов небольшой наценкой. Об этом заявил ТАСС председатель Партии пенсионеров, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников.
По его словам, проведенный партией мониторинг цен на популярные и социально значимые лекарства выявил, например, что различные формы парацетамола в аптеках разнятся в цене в среднем от 95 до 950 рублей в зависимости от формы, бренда и упаковки, то есть наценка у некоторых препаратов с модным названием по сравнению с обычной пачкой парацетамола составляет до 1000%.
«Потребитель приходит в аптеку, называет парацетамол, а фармацевт демонстрирует самый дорогой, брендированный и якобы эффективный вариант. Предлагаем внести изменения в правила розничной торговли лекарственными препаратами. Обязать аптечные сети выделять отдельную, хорошо заметную полку для дженериков с минимальной торговой наценкой. Там в максимальной доступности должны быть представлены базовые версии лекарств без супербрендов и “экстраформ”, с ясным ценником и информацией о действующем веществе», — сказал Праздников, подчеркнув, что «лекарство не может быть предметом маркетингового эксперимента».
Политик отметил, что законодательная инициатива уже прорабатывается экспертами партии. Также он считает необходимым проведение профильными ведомствами проверок аптечных сетей «на предмет навязывания дорогостоящих аналогов при наличии базовых форм препаратов». По словам Праздникова, «усовершенствованные формы» лекарств могут присутствовать в аптеках в качестве альтернативы, «но у покупателя должно быть право на выбор».
«Люди, особенно пожилые, искренне верят, что лекарство, которое стоит дороже, лучше лечит. Миф, который настойчиво поддерживают фармпроизводители, получая от продаж сверхприбыль», — отметил вице-президент Общества врачей.