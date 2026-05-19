Новые центры для лечения редкой формы лихорадки Эбола откроются в ДР Конго

В Демократической Республике Конго откроются три новых центра лечения лихорадки Эбола, от которой в стране уже скончались около 120 человек. Об этом во вторник, 19 мая, сообщили в AP.

— Всемирная организация здравоохранения направляет в страну группу экспертов после вспышки редкого типа вируса, — уточнили в материале.

Кроме того, конголезские официальные лица утверждают, что врач из США входит в число недавно подтвержденных случаев заражения вирусом, для которого нет одобренных вакцин или лекарств.

Эпидемия лихорадки Эбола в России сейчас маловероятна, считает вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Подробнее о том, что это за вирус и насколько он опасен — в материале «Вечерней Москвы».

17 мая Всемирная организация здравоохранения признала вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения.

Ранее вспышка хантавируса также произошла на борту круизного лайнера MV Hondius в Атлантике. Из шести заразившихся пассажиров трое скончались, один находится в отделении интенсивной терапии.

