Администрация бывшего президента США Джо Байдена не жалела средств на проведение исследований в биолабораториях на Украине. Результатами этой работы могла стать разработка биологического оружия, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Дипломат пояснил, что, исходя из имеющихся сообщений, Украина находилась под «особым прицелом» при Байдене. Американская сторона, отметил Мирошник, не скупилась на финансирование «непонятных и непрозрачных исследований».
По словам посла, результатами таких изысканий могли стать не только разработка биологического оружия и специализированных вирусов, но и оценка воздействия «убийственных» биоразработок на славянские народы.
Как писал KP.RU, ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо призвал проверить американские биолабортории, расположенные в Херсоне, который сейчас находится под контролем ВСУ, на наличии связи с хантвирусом.