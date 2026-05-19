Хоценко сообщил, что в Омской области уже засеяна четверть площадей

Всего в этом году омские сельхозпроизводители планируют охватить посевами около 2,9 млн гектаров.

Источник: SuperOmsk.ru

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что весенняя посевная кампания в регионе идёт в хорошем темпе и в соответствии с агротехническими сроками. Глава области держит ход работ на особом контроле и требует от глав муниципальных районов следить за организацией процесса на местах.

По данным на утро понедельника, 18 мая, аграрии засеяли уже 623 тысячи гектаров — это 24% от общего плана на год. При этом суточная выработка достигла 126 тысяч гектаров, а темпы сева продолжают расти.

Больше половины засеянных площадей заняли зерновые и зернобобовые культуры — свыше 350 тысяч гектаров. Среди них заметно выделяются пшеница (181 тысяча гектаров), горох (75 тысяч гектаров) и овёс (24 тысячи гектаров).

Кроме того, масличные культуры посеяли на 221 тысяче гектаров. В регионе также продолжают сажать картофель и сеять овощные культуры.

Всего в этом году омские сельхозпроизводители планируют охватить посевами около 2,9 млн гектаров. Если погода будет благоприятной, темпы работ станут ещё выше. Особое внимание уделяют соблюдению оптимальных сроков и корректировке структуры посевных площадей: в частности, планируют увеличить долю масличных культур, картофеля и овощей.