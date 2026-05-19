Хоценко сообщил, что в Омской области уже засеяна четверть площадей

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что весенняя посевная кампания в регионе идёт в хорошем темпе и в соответствии с агротехническими сроками. Глава области держит ход работ на особом контроле и требует от глав муниципальных районов следить за организацией процесса на местах.