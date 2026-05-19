"Умскул": 26% учащихся 7−11-х классов зарабатывают деньги и копят на учебу

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Около 26% российских учеников 7−11-х классов пробуют самостоятельно зарабатывать деньги, причем 15% подрабатывают офлайн, 7% — онлайн. При этом 26% старшеклассников инвестируют заработанные средства в образование, показало исследование онлайн-школы «Умскул», результаты которого есть в распоряжении ТАСС.
«При этом 26% подростков уже пробуют зарабатывать самостоятельно: 15% подрабатывают офлайн, 7% — онлайн, а еще 4% работают летом. С возрастом приоритеты немного меняются, например, школьники оплачивают образовательные курсы (26%) в период подготовки к экзаменам», — говорится в сообщении.
Самыми популярными направлениями для самостоятельного заработка стали помощь в семейном бизнесе (19%), работа в ресторанах и кафе (19%), работа вожатого или помощника педагога (14%), а также фриланс (9%) — дизайн, копирайтинг, ведение соцсетей, репетиторство.
Исследование проведено онлайн-школой «Умскул» в апреле-мае 2026 года методом онлайн-опроса среди более 1 тыс. учащихся 7−11-х классов.