Стоматологи из Москвы за неделю оказали помощь почти 700 детям на Камчатке

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая. /ТАСС/. Стоматологи из Москвы оказали помощь уже практически 700 детям в рамках программы «Медицинский десант» на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Детские стоматологи из Москвы, чей приезд организовала [вице-спикер Госдумы] Ирина Яровая, за первую неделю приема оказали помощь 687 детям Камчатки. Специалисты ведут прием в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что «Медицинский десант» проводится совместно с правительством Москвы и министерством здравоохранения РФ. В этот раз на Камчатке программа действует с 12 по 29 мая.