Аспирант ОмГТУ получил президентскую стипендию

Аспирант Омского государственного технического университета Сергей Матюшенко стал обладателем стипендии президента Российской Федерации. Он оказался единственным представителем Омской области, победившим в конкурсном отборе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Всего в 2026 году на конкурс подали 6 080 заявок. Победителями стали 800 участников. Политехник представил на конкурс научную работу «Электродные материалы на основе оксидов переходных металлов при гибких асимметричных суперконденсаторах». Исследование ведётся под руководством доцента кафедры «Физика» Сергея Несова.
Работа направлена на создание новых высокоэффективных композитных материалов для производства электродов суперконденсаторов. В их состав входят высокопроводящие углеродные материалы, включая углеродные нанотрубки и технический углерод, а также оксиды переходных металлов, активные с точки зрения электрохимических процессов.
Суперконденсаторы используются для накопления электрической энергии там, где требуется высокая мощность разряда за короткое время. Такие устройства применяют в электротранспорте, системах рекуперации энергии при торможении, подъёмных механизмах, электрических замках и импульсных передатчиках. Также они считаются перспективными для гибкой электроники, включая складные смартфоны, медицинские диагностические устройства и носимые гаджеты.
Основным ограничением для более широкого применения суперконденсаторов, отмечают в университете, остаётся их недостаточная удельная энергия: по этому показателю они пока уступают литий-ионным аккумуляторам.