Аспирант ОмГТУ получил президентскую стипендию

Суперконденсаторы используются для накопления электрической энергии там, где требуется высокая мощность разряда за короткое время. Такие устройства применяют в электротранспорте, системах рекуперации энергии при торможении, подъёмных механизмах, электрических замках и импульсных передатчиках. Также они считаются перспективными для гибкой электроники, включая складные смартфоны, медицинские диагностические устройства и носимые гаджеты.