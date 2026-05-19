В Омске начали косить траву в парках и скверах

В Омске Управление дорожного хозяйства и благоустройства приступило к сезонному покосу травы. Работы проводятся в скверах, парках, пешеходных зонах и вдоль обочин дорог.
Накануне бригады работали на улицах Транссибирской, Стальского, Масленникова, Заозёрной, а также в парке Победы, сквере Борцов революции и на других городских территориях.
Для покоса используются как спецтехника с навесным оборудованием, так и триммеры для ручной работы. Всего на этом направлении задействовано более 12 единиц техники и 31 рабочий. С начала мая в Омске уже выкошено более 70 гектаров.
Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил главам муниципалитетов обратить особое внимание на содержание парков, скверов и благоустроенных общественных пространств. В числе приоритетов он назвал вывоз мусора и своевременный покос травы.
Помимо покоса сотрудники городского управления собирают мусор, моют и красят ограждения, проводят механизированное прометание проезжей части и уборку прибордюрной зоны дорог. Работы будут продолжаться в течение всего летнего сезона.