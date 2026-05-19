FlyArystan увеличивает количество рейсов между Астаной и Урумчи

Дополнительные рейсы будут выполняться в период с 21 августа по 24 октября 2026 года. Авиакомпания вводит дополнительную частоту полетов между Казахстаном и Китаем. Согласно обновленному расписанию, дополнительный рейс из Астаны в Урумчи будет выполняться по пятницам, обратный рейс из Урумчи в Астану — по субботам. Таким образом, маршрут будет обслуживаться из Астаны по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, из Урумчи — по понедельникам, средам, пятницам и субботам.
В FlyArystan отмечают, что развитие маршрута связано с растущим спросом на авиасообщение между Казахстаном и Китаем. В компании подчеркивают, что Китай остается одним из ключевых международных рынков для дальнейшего расширения полетной программы. Расширение расписания направлено на повышение удобства для пассажиров, развитие деловых связей, укрепление транспортного сообщения и рост туристического потока.
Урумчи считается одним из крупнейших транспортных и деловых центров западного Китая. Город играет важную роль в торговле, логистике и бизнес-сотрудничестве между Казахстаном и КНР. В FlyArystan отмечают, что маршрут остается одним из ключевых в международной сети авиакомпании.
Ранее авиакомпания также сообщила об открытии нового маршрута Актау — Урумчи. Первый рейс запланирован на 26 июня 2026 года. Полеты будут выполняться по вторникам и пятницам, обратные рейсы — по средам и субботам.
Билеты доступны на официальном сайте FlyArystan, в мобильном приложении и через другие каналы продаж. В базовый тариф включена одна единица ручной клади до 7 кг.
В последние годы Казахстан и Китай активно развивают транспортное и экономическое сотрудничество. Расширение авиасообщения способствует росту деловой активности, развитию туризма, укреплению торговых связей и увеличению пассажиропотока между странами. Для казахстанских авиакомпаний китайское направление становится одним из наиболее перспективных международных рынков.