FlyArystan увеличивает количество рейсов между Астаной и Урумчи

Дополнительные рейсы будут выполняться в период с 21 августа по 24 октября 2026 года. Авиакомпания вводит дополнительную частоту полетов между Казахстаном и Китаем. Согласно обновленному расписанию, дополнительный рейс из Астаны в Урумчи будет выполняться по пятницам, обратный рейс из Урумчи в Астану — по субботам. Таким образом, маршрут будет обслуживаться из Астаны по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, из Урумчи — по понедельникам, средам, пятницам и субботам.