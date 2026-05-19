17 лет мечтала стать мамой: алматинка просит помочь с лечением сына от ДЦП

Я не могла забеременеть 17 лет. Когда узнала, что жду ребенка, это было не просто неожиданно, а было как подарок, в который страшно поверить. Беременность протекала спокойно, без угроз и осложнений. Анализы были в норме. Я была уверена: все будет хорошо. Но к концу 39 недели у меня очень сильно стали отекать ноги, давление стало повышаться. При этом я чувствовала себя хорошо, занималась домашними делами. Меня положили в роддом, начались схватки, но на следующий день прекратились. Так как отек пошел на низ живота, врачи решили, что нужно рожать. Сын тихо появился на свет, он не кричал и не плакал. Тогда я еще не знала, что эта тишина станет первым тревожным звоночком. На второй день у сыночка появилась желтушка, — рассказала мама мальчика, Яна Марченко.
Женщину успокоили, сказав, что такое случается у многих деток, но на третий день желтизна усилилась. Когда желтушка немного спала, маму и новорожденного выписали из роддома. Дома за ними наблюдала участковый врач, которая прописала сироп. «Билирубин у Елисея был 236. Доктор увеличила нам дозу, и на третий день желтушка прошла. Уже в 2 месяца материнское сердце почувствовало: что-то не так. Он не держал голову, был выраженный тонус. Но он — мой первый и единственный ребенок, я не понимала, что именно происходит. Врачи говорили, что детки разные, что они могут и в 3 и в 4 месяца начать держать голову. УЗИ головы в норме. Нам выписали направление на массаж. Но мой малыш очень сильно плакал на массаже, тот массаж оказался неправильным. Был страх, растерянность. Только в 5 месяцев мы нашли массажиста-реабилитолога, которая начала буквально поднимать Елисея», — поделилась мама.
В 6 месяцев Елисей перестал набирать вес. Яна стала возить ребенка к невропатологам, которые уверяли, что желтушка бывает у всех детей порой до 4 месяцев. Однако один из невропатологов рассказал, чем она опасна и к каким последствиям может привести. Также врач объяснил, как отеки во время беременности могли привести к кислородному голоданию мозга ребенка. УЗИ шейного отдела показало, что 3 и 4 позвонки мальчика зажаты — постродовая травма, говорит Яна. После этого мальчику поставили диагноз «ДЦП». «Мне объяснил доктор, что детки с таким диагнозом очень тяжело набирают массу. Мы обратились к врачу, который нам составил специальное питание, и вес начал медленно расти. Все это время мы не прекращали делать массаж и ЛФК. Однажды я узнала, что из Китая в Алматы приезжает детский невролог. Так я узнала о центре “Территория успеха”. В этом центре мы проходили свое первое обкалывание китайскими препаратами, и я впервые увидела реальные изменения. Елисей начал ложиться спать в 22.00−23.00 вечера, а не в 2.00 или в 4.00 часа утра. Улучшился аппетит, сын начал набирать вес. Научился кусать твердую пищу. Для нас — это огромная победа», — рассказала Яна.
Сейчас мальчику необходим еще один курс реабилитации. Мама просит помочь в сборе на оплату курса. Реквизиты: Kaspi: 4400 4302 6736 0417 Александр М., папа. Тел.: +7 701 376 18 98. Александр. Instagram: @yasy1608.