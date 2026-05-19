17 лет мечтала стать мамой: алматинка просит помочь с лечением сына от ДЦП

В 6 месяцев Елисей перестал набирать вес. Яна стала возить ребенка к невропатологам, которые уверяли, что желтушка бывает у всех детей порой до 4 месяцев. Однако один из невропатологов рассказал, чем она опасна и к каким последствиям может привести. Также врач объяснил, как отеки во время беременности могли привести к кислородному голоданию мозга ребенка. УЗИ шейного отдела показало, что 3 и 4 позвонки мальчика зажаты — постродовая травма, говорит Яна. После этого мальчику поставили диагноз «ДЦП». «Мне объяснил доктор, что детки с таким диагнозом очень тяжело набирают массу. Мы обратились к врачу, который нам составил специальное питание, и вес начал медленно расти. Все это время мы не прекращали делать массаж и ЛФК. Однажды я узнала, что из Китая в Алматы приезжает детский невролог. Так я узнала о центре “Территория успеха”. В этом центре мы проходили свое первое обкалывание китайскими препаратами, и я впервые увидела реальные изменения. Елисей начал ложиться спать в 22.00−23.00 вечера, а не в 2.00 или в 4.00 часа утра. Улучшился аппетит, сын начал набирать вес. Научился кусать твердую пищу. Для нас — это огромная победа», — рассказала Яна.