Богатый урожай клюквы сохранился на болотах Ленобласти

В Ленинградской области до сих пор можно собирать клюкву. Хороший урожай осени 2025 года не пропал благодаря снежной зиме. Об этом рассказал биолог Павел Глазков.
— Ягода отлично перезимовала и не потеряла своих свойств. Самой сладкой и душистой клюква становится только после морозов, и такая остается вплоть до весеннего тепла, — написал он в своем telegram-канале «Каждой твари по паре».
Многие начинают собирать ягоду уже в конце лета, когда она еще белобокая и недозрелая, но пользы в ней тогда почти нет. Только спелая клюква богата урсоловой кислотой — мощным природным антисептиком. Именно из-за нее ягода может месяцами храниться в обычной воде без всяких химикатов. Клюквенный сок убивает бактерии, а сама ягода набита витаминами. Весной, когда организм ослаблен после долгой зимы, такая поддержка особенно нужна.
Поход за клюквой — это еще и отличная прогулка. Свежий воздух, дорога до болота и обратно, отдых на природе. Впереди выходные, так что времени сходить в лес более чем достаточно. Главное — не заблудиться и знать места.