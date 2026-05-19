Богатый урожай клюквы сохранился на болотах Ленобласти

Многие начинают собирать ягоду уже в конце лета, когда она еще белобокая и недозрелая, но пользы в ней тогда почти нет. Только спелая клюква богата урсоловой кислотой — мощным природным антисептиком. Именно из-за нее ягода может месяцами храниться в обычной воде без всяких химикатов. Клюквенный сок убивает бактерии, а сама ягода набита витаминами. Весной, когда организм ослаблен после долгой зимы, такая поддержка особенно нужна.