Акиматы будут проверять квартиры льготников: что важно знать казахстанцам

Государство ужесточает правила субсидирования аренды жилья для социально уязвимых казахстанцев. С июля акиматы будут регулярно мониторить, действительно ли получатели помощи проживают в квартирах, за которые государство оплачивает часть аренды. Речь идет о программе, в рамках которой государство компенсирует половину стоимости аренды жилья. Новые правила должны ускорить обмен данными между акиматами и Отбасы банком, а также помочь выявлять нарушения и фиктивные схемы.
Как пояснил главный эксперт Министерства промышленности и строительства РК Даубек Керимбаев, мониторинг уже предусмотрен правилами программы. «Это взаимоотношения нашего оператора, Отбасы банка и акиматов. У акиматов есть мониторинг. Согласно правилам они мониторят, проверяют, живут ли те лица, которые снимают жилье и получают субсидии», — заявил он.
В ведомстве считают, что изменения помогут сократить случаи злоупотреблений. Однако общественники опасаются, что проверки могут превратиться в излишний контроль за личной жизнью людей, находящихся в трудной ситуации. Общественный деятель Гульнар Умарова отметила, что в сложных условиях люди иногда вынуждены искать дополнительные способы заработка и экономии.
Юристы при этом подчеркивают: чиновники не имеют права принудительно заходить в жилье. В правилах говорится именно о мониторинге, а не о досмотре квартир. Юрист Сергей Уткин считает, что бороться с нарушениями нужно через прозрачные механизмы контроля, а не рейды.
Сейчас государство оплачивает половину аренды многодетным семьям, детям-сиротам, людям с инвалидностью I и II групп, а также семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Главное условие участия в программе — доход на человека не выше одного прожиточного минимума, который составляет 50 851 тенге. Для многих семей эта мера остается единственной возможностью арендовать жилье.
Новые правила вступят в силу 12 июля 2026 года.