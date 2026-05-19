Акиматы будут проверять квартиры льготников: что важно знать казахстанцам

Государство ужесточает правила субсидирования аренды жилья для социально уязвимых казахстанцев. С июля акиматы будут регулярно мониторить, действительно ли получатели помощи проживают в квартирах, за которые государство оплачивает часть аренды. Речь идет о программе, в рамках которой государство компенсирует половину стоимости аренды жилья. Новые правила должны ускорить обмен данными между акиматами и Отбасы банком, а также помочь выявлять нарушения и фиктивные схемы.