«Очки улетели с ней»: казахстанка сделала памятный подарок Николь Шерзингер

«У тебя очень крутые очки!» — не смогла скрыть восхищения Николь Шерзингер, когда Алина подошла к ней, чтобы вручить украшения. Не раздумывая, девушка сняла очки и подарила их любимой исполнительнице. «У меня были очки. У Николь был вкус. Итог очевиден. Мои очки улетели с ней. Похоже, у моих очков планы на жизнь оказались лучше, чем у меня», — пошутила Алина, выставляя в Instagram теплое видео и фото с американской певицей.
Николь высоко оценила и украшения в национальном стиле. Серебряный браслет ей пришелся впору, певица была тронута таким вниманием со стороны поклонницы из Казахстана.
«Боже, Николь так хорошо выглядит, она шикарная!», «Мне кажется, только в Казахстане такие подарки получают такие певцы», «Вы такие классные. Почему у меня улыбка до ушей, как будто я встретилась с Николь?», «Мне нравится, что наши фанаты очень воспитаны, не обнимаются звездой до удушья и очень аккуратно, бережно себя ведут», «Алина, какая вы красивая девушка» — порадовались за девушку пользователи соцсети.